В Кремле заявили о мерах для минимизации опасности обстрелов ВСУ

Песков заявил, что военные делают все для минимизации опасности обстрелов ВСУ

Российские военнослужащие делают все для минимизации опасности обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Разумеется, наши военные будут и дальше делать все с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что удары по гражданским объектам на территории России и по центру Белгорода в канун Нового года были произведены с помощью снарядов и ракет, выпущенных в Германии, Италии, США и Франции.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.