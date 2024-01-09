В Кремле заявили о мерах для минимизации опасности обстрелов ВСУ
Российские военнослужащие делают все для минимизации опасности обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
«Разумеется, наши военные будут и дальше делать все с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается», — сказал он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что удары по гражданским объектам на территории России и по центру Белгорода в канун Нового года были произведены с помощью снарядов и ракет, выпущенных в Германии, Италии, США и Франции.
30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.