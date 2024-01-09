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17:01, 9 января 2024Интернет и СМИ

Мизулина ответила на объяснения бросившего в сугроб ребенка блогера

Мизулина не поверила, что блогер Косенко смонтировал ролик с ребенком в сугробе

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала заявление блогера Сергея Косенко, который утверждает, что бросил в сугроб не своего двухмесячного сына, а манекен. Свое отношение к поступку блогера она озвучила в видео, опубликованном в Telegram.

«Совершенно непонятно, до какой грани, до какого предела еще готовы дойти блогеры, снимая подобный контент», — возмутилась Мизулина. Она добавила, что во время съемок ребенок мог пострадать, и заявила, что Косенко использовал младенца как вещь.

Кроме того, руководитель ЛБИ ответила на объяснения Косенко, который ранее заявил, что видео было смонтировано и в действительности он кинул в сугроб куклу, которой затем с помощью технологии дипфейков приделал лицо своего сына. Мизулина назвала эти слова отговоркой и заявила, что не верит блогеру.

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«Есть вопросы, связанные с уплатой налогов этим блогером и потенциально мошенническими действиями с его стороны. В сети достаточно много пользователей, которые считают себя обманутыми этим блогером», — добавила Мизулина.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко. Он также поручил решить вопрос о проведении в отношении блогера налоговой проверки.

Ролик, вызвавший скандал, Косенко опубликовал у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В видео он высоко подкинул двухмесячного ребенка, в результате чего тот упал в сугроб и погрузился в снег. В описании видео Косенко заявил, что на видео его сын Лео. Однако, после того как пользователи соцсети массово возмутились роликом, блогер заверил, что кинул в снег куклу, а затем добавил лицо ребенка с помощью монтажа.

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      Маргарита Щигарева
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