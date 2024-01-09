На Тайване заявили о готовности взаимодействовать с Китаем ради мира

Лай Циндэ: дверь Тайваня всегда будет открыта для взаимодействия с Пекином

Дверь Тайваня всегда будет открыта для взаимодействия с Пекином. Об этом заявил заместитель главы администрации острова и главный претендент на должность главы тайваньской администрации на предстоящих 13 января выборах Лай Циндэ, сообщает РИА Новости.

«Наша дверь всегда будет открыта для взаимодействия с Пекином на принципах равенства и достоинства», — констатировал он.

По словам политика, готовность руководства Тайваня взаимодействовать с Китаем обосновывается желанием поддерживать мир и реализовать общую волю людей, которые живут по обе стороны Тайваньского пролива.

Он также подчеркнул, что «мир бесценен, а у войны нет победителей».

Ранее заместитель главы отдела планирования совместных операций Министерства обороны Тайваня Ван Цзяцзюнь отказался от идеи сбивать каждый аэростат из Китая. Он объяснил, что это является пустой тратой боеприпасов, а именно этого и ожидает китайское правительство.