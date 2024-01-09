На Урале экс-мигрантов поставили на воинский учет за рейды в праздники

E1.ru: в Свердловской области 500 бывших мигрантов поставили на воинский учет

В Свердловской области 500 бывших мигрантов поставили на воинский учет за рейды, проведенные в новогодние праздники. Об этом сообщил уральский портал Е1.ru.

По данным издания, более 160 экс-иностранцев изъявили желание и заключили контракты, чтобы пройти службу. Призывников военные следователи и сотрудники полиции искали на рынках, в торговых комплексах и общежитиях в Березовском.

Также портал выяснил, что больше сотни из них уже заключили контракт с Минобороны России.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге торжественную церемонию вступления в гражданство для 11 выходцев из стран ближнего зарубежья совместили с вручением повесток.

Как разъяснили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, мероприятие состоялось в здании УМВД России по Калининскому району города.