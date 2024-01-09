Россиянам запретят вывозить золото из страны в карманах

Замглавы Минфина РФ Моисеев анонсировал ограничения вывоза золота для физлиц

К концу первого квартала Минфин может подготовить проект постановления, ограничивающий вывоз из страны золота физическими лицами, поскольку такая практика стала способом обхода курсовых экспортных пошлин. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

По его словам, в правительстве боятся, что ситуация выйдет из-под контроля. В настоящее время наблюдается кратный рост вывоза золота. «Зачем платить, допустим, семь процентов — там в зависимости от курса разный процент — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», — объяснил чиновник суть претензий.

При этом в рамках действующего законодательства предъявить таким перевозчикам нечего. Чтобы остановить вывоз, необходимы новые правила. В Минфине пока не раскрывают параметры будущих нововведений, но Моисеев анонсировал, что речь пойдет о фиксированных объемах. Также власти рассматривали вариант ограничивать накопленный итог вывоза, но поняли, что при перевозке через страны Таможенного союза контролировать процесс будет невозможно.

В середине декабря сообщалось, что золотые резервы России превысили 150 миллиардов долларов, достигнув рекордных 151,9 миллиарда. Основной причиной достижения стал рост мировых цен на металл.