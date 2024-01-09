Отчим оштрафовал падчерицу на 70 тысяч рублей за немытую посуду

В США отчим оштрафовал падчерицу на 750 долларов за немытую посуду

Житель США поссорился с падчерицей из-за немытой посуды и оштрафовал ее на 750 долларов (68 тысяч рублей). Об этом рассказал друг девушки на форуме Reddit.

По словам автора поста, 22-летняя Элли переехала к матери и отчиму в небольшой трейлер два года назад. Помимо нее и родителей, в автодоме также живут два ее брата — 18-летний Бен и 15-летний Джей Джей. Как утверждает друг Элли, глава семейства ежемесячно берет с нее и Бена 400 долларов (36 тысяч рублей) за проживание, а также требует выполнять работу по дому.

В начале января девушка не загрузила грязную посуду в посудомойку, о чем ее ранее просил отчим. Она работала всю неделю по 10 часов в продуктовом магазине и не смогла выполнить поручение мужчины из-за усталости. Узнав об этом, отчим пришел в ярость и начал оскорблять падчерицу. На следующий день он прислал ей сообщение, в котором сказал, что забудет о произошедшем, если она даст ему 750 долларов. Он также добавил, что как Элли, так и Бен обязаны выполнять его приказы. Мужчина пригрозил выгнать пасынка и падчерицу из трейлера, если они перестанут помогать ему по дому. Кроме того, он заявил, что Элли также покинет трейлер, если не отдаст ему деньги.

На помощь к девушке пришел автор поста. Он выделил ей комнату на цокольном этаже у себя дома. Как отмечает друг Элли, пока она жила в трейлере с отчимом, у нее не получалось накопить достаточную сумму денег, чтобы пройти обучение по программированию и построить карьеру. «Наконец-то у нее будет собственное пространство и ванная! Она говорит, что не собирается общаться с родителями», — отметил автор поста.

Ранее сообщалось, что в США подросток поссорился с родственниками из-за недостаточного количества рождественских подарков и расправился с сестрой. У нее осталось двое малолетних детей.

