14-летний подросток расправился с сестрой из-за рождественских подарков

В США 14-летний подросток выстрелил в сестру во время ссоры из-за подарков

В США подросток из штата Флорида поссорился с родственниками из-за недостаточного количества рождественских подарков и расправился с сестрой. Об этом сообщает People.

Ситуация произошла в округе Пинеллас в воскресенье, 24 декабря. Двое братьев и сестра — 14-летний Дамаркус, 15-летний Даркус и 23-летняя Абриэль — отправились в торговый центр за подарками с матерью.

Сделав покупки, они приехали в дом бабушки семейства, где собирались провести праздники. Там братья начали ругаться, так как Дамаркус считал, что Даркусу досталось больше подарков. Через некоторое время Абриэль приказала им прекратить ссору, «потому что Рождество». После этого Дамаркус выхватил пистолет, выстрелил в сестру и вышел из дома.

Через некоторое время Даркус выбежал на улицу с другим пистолетом и выстрелил в Дамаркуса, после чего скрылся с места происшествия. Его сестру и брата доставили в больницу. Абриэль врачи помочь не смогли. У нее осталось двое малолетних детей. Ее брат находится в стабильном состоянии.

Позже Даркус связался с матерью и был доставлен в психиатрическую клинику, так как после происшествия «пытался причинить себе вред». Его обвинили в покушении на жизнь человека и подделке улик. Дамаркус обвиняется в умышленном совершении тяжкого преступления.

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