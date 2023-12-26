Момент падения 20-метровой новогодней елки на пожилую женщину попал на видео

В Бельгии наряженная к празднику елка в центре города упала на 63-летнюю женщину

В Бельгии новогодняя елка, установленная в центре города, придавила 63-летнюю женщину. Об этом сообщает Metro.

Попавшее на видео трагическое происшествие случилось в муниципалитете Ауденарде, провинция Восточная Фландрия. Пожилая бельгийка ехала по центру города на велосипеде, когда сильные порывы ветра раскачали наряженную к празднику 20-метровую елку.

На запись попал момент падения дерева: оно несколько раз наклонилось в разные стороны, а потом рухнуло. Как рассказали в полиции, елка упала точно на голову бельгийки. Прибывшие на место врачи не смогли ей помочь.

В данный момент правоохранители ведут расследование случившегося. «Расследование будет сосредоточено на том, была ли елка достаточно хорошо закреплена, и настолько на происшествие повлияла погода», — заявил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что владелец итальянской сыроварни, производящей пармезан, попал под завал из сыра. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли помочь пострадавшему.