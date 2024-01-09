Путин позвонил мечтавшей увидеть Байкал восьмилетней девочке

Путин позвонил восьмилетней девочке, которой помог увидеть Байкал

Президент России Владимир Путин позвонил восьмилетней участнице благотворительной акции «Елка желаний» Кристине Син из Южно-Сахалинска, мечтавшей увидеть Байкал. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства исполнил новогоднее желание второклассницы, и она вместе с родителями приехала в Иркутскую область, где осмотрела исток реки Ангары, узнала о происхождении Байкала, а также совершила виртуальное погружение на дно озера в Байкальском музее. О своих впечатлениях школьница рассказала Путину.

В беседе с девочкой президент рассказал, что посещал тот же музей, а также опускался на дно Байкала, но на настоящем глубоководном аппарате.