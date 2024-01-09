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18:28, 9 января 2024Россия

Путин позвонил мечтавшей увидеть Байкал восьмилетней девочке

Путин позвонил восьмилетней девочке, которой помог увидеть Байкал

Президент России Владимир Путин позвонил восьмилетней участнице благотворительной акции «Елка желаний» Кристине Син из Южно-Сахалинска, мечтавшей увидеть Байкал. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства исполнил новогоднее желание второклассницы, и она вместе с родителями приехала в Иркутскую область, где осмотрела исток реки Ангары, узнала о происхождении Байкала, а также совершила виртуальное погружение на дно озера в Байкальском музее. О своих впечатлениях школьница рассказала Путину.

В беседе с девочкой президент рассказал, что посещал тот же музей, а также опускался на дно Байкала, но на настоящем глубоководном аппарате.

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      Сергей Истомин
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