Разделение Украины включили в топ-10 глобальных рисков 2024 года

The Time включил «разделенную Украину» в топ-10 глобальных рисков 2024 года

В числе глобальных рисков 2024 года увидели разделение территории Украины. Список составил обозреватель международных отношений и главный редактор журнала The Time Ян Бреммер.

«В этом году Украина будет де-факто разделена, и теперь у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. 2024 год — это переломный момент в войне», — написал Бреммер. По его словам, если Вооруженные силы республики (ВСУ) не смогут решить кадровые проблемы, если Киев не увеличит производство оружия и не создаст «реалистичную военную стратегию» в ближайшее время, ее территориальные потери могут стать необратимыми и даже расшириться.

В статье указано, что серьезный удар Украине нанесли союзники, в первую очередь, Соединенные Штаты, из-за сокращения политической и материальной поддержки. Перспективы военной помощи со стороны стран Евросоюза немногим лучше, в то время как республика испытывает острый кадровый дефицит.

«По всем этим причинам Киев в этом году пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей внутри России, что вызовет беспрецедентную реакцию РФ», — считает Ян Бреммер. По его мнению, все закончится тем, что НАТО окажется напрямую втянут в конфликт.

При этом самым глобальным риском 2024 года в рейтинге Бреммера стала «война США против самих себя». Он опасается, что грядущие президентские выборы усилят политический раскол в стране и подорвут ее авторитет на международном уровне.

2 января бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические изменения и активность потенциального кандидата в президенты страны Дональда Трампа влияют на объемы помощи Украине. Дипломат допустил, что Киев лишится поддержки Вашингтона и проиграет Москве в первой половине 2024 года.