Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:43, 9 января 2024Среда обитания

Россиянам напомнили о правилах вождения в снегопад и гололед

Автоэксперт Рузанов: дистанцию между автомобилями зимой следует увеличить

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов в беседе с «Известиями» напомнил россиянам о правилах вождения автомобиля в снегопад и гололед.

По словам автоэксперта, выезжая на заснеженную дорогу, следует максимально плавно пользоваться педалями газа и тормоза. «Зимой мы все стараемся ездить с большим вниманием, а при снегопадах надо еще больше усилить эти принципы. Все маневры совершайте медленно и аккуратно», — подчеркнул он.

Рузанов отметил, что в современных машинах есть режим вождения «зима» или «эко», которые помогают усилить курсовую устойчивость и уменьшают пробуксовки. Кроме того, зимой дистанцию между автомобилями в зимний период следует увеличить вдвое, а также помнить о боковом интервале.

Отдельной проблемой зимних дорог он назвал переметы, колеи и сугробы на обочинах, которые сужают проезжую часть в ухудшают видимость. «Если на дороге перемет, а вы планируете сменить полосу, въезжайте на снежный бугор на низкой скорости под острым углом. Выезжайте также плавно. В целом при обгоне и перестроениях из ряда в ряд не поворачивайте руль на большой угол», — добавил автоэксперт.

В заключение Рузанов посоветовал включать не только габариты, но и ближний свет, противотуманки. А при подъезде к перекрестку следует включать «аварийки».

Ранее Рузанов рассказал, что если дверь в машине примерзла в морозное утро, во избежание еще больших проблем нельзя использовать методы с поливанием кипятком или прогреванием феном.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Стала известна судьба котельной Климовского патронного завода

      Морские поставки российской нефти резко упали

      В Москве в ЖК «Город на реке» коридоры превратились в реки

      Эксперт оценил долю проходящих в обход SWIFT платежей

      В Курской области при атаке ВСУ погибла женщина

      Власти раскрыли причину срабатывания системы ПВО в российском регионе

      Раскрыт комплект очков дополненной реальности Apple

      Действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» прекращено

      Назван срок завершения строительства новой ветки метро Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости