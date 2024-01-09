Россиянам напомнили о правилах вождения в снегопад и гололед

Автоэксперт Рузанов: дистанцию между автомобилями зимой следует увеличить

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов в беседе с «Известиями» напомнил россиянам о правилах вождения автомобиля в снегопад и гололед.

По словам автоэксперта, выезжая на заснеженную дорогу, следует максимально плавно пользоваться педалями газа и тормоза. «Зимой мы все стараемся ездить с большим вниманием, а при снегопадах надо еще больше усилить эти принципы. Все маневры совершайте медленно и аккуратно», — подчеркнул он.

Рузанов отметил, что в современных машинах есть режим вождения «зима» или «эко», которые помогают усилить курсовую устойчивость и уменьшают пробуксовки. Кроме того, зимой дистанцию между автомобилями в зимний период следует увеличить вдвое, а также помнить о боковом интервале.

Отдельной проблемой зимних дорог он назвал переметы, колеи и сугробы на обочинах, которые сужают проезжую часть в ухудшают видимость. «Если на дороге перемет, а вы планируете сменить полосу, въезжайте на снежный бугор на низкой скорости под острым углом. Выезжайте также плавно. В целом при обгоне и перестроениях из ряда в ряд не поворачивайте руль на большой угол», — добавил автоэксперт.

В заключение Рузанов посоветовал включать не только габариты, но и ближний свет, противотуманки. А при подъезде к перекрестку следует включать «аварийки».

Ранее Рузанов рассказал, что если дверь в машине примерзла в морозное утро, во избежание еще больших проблем нельзя использовать методы с поливанием кипятком или прогреванием феном.