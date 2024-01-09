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16:19, 9 января 2024Путешествия

Россияне просидели всю ночь в аэропорту по вине европейской авиакомпании

TourDom: туристы всю ночь просидели в Пулково из-за задержки рейса Air Serbia

Фото: Ondrej Bocek / Unsplash

Российские туристы просидели в петербургском аэропорту Пулково всю ночь по вине авиакомпании Air Serbia. Об этом пишет портал TourDom.

Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 9 января. Отмечается, что европейский перевозчик задержал рейс из Санкт-Петербурга в Белград Air Serbia по меньшей мере на пять часов.

«У сербов по-прежнему много рейсов с задержками, там жесть полная», — рассказали изданию туристы. По их словам, подобная проблема встречается не только на российских рейсах, поэтому выбирать перелеты со стыковкой в Белграде нужно с осторожностью и желательно только единым билетом.

Ранее в январе сообщалось, что самый дорогой зарубежный тур в 2023 году был продан за 24,5 миллиона рублей. По данным АТОР, за эту стоимость семья россиян из шести человек отдыхала с апреля по июль в турецком Белеке в пятизвездочном отеле Maxx Royal Belek Golf Resort, работающем по системе «ультра все включено».

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      Фариза Бацазова
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