Рынку труда в России предсказали сохранение дефицита ряда специальностей

HR-эксперт Валинуров предсказал сохранение в РФ нехватки айтишников и рабочих

В 2024 году спрос на сотрудников будет расти в агросекторе и машиностроении, а дефицит кадров сохранится в IT-области и в компаниях, которым требуются сотрудники на склад, рабочие, разнорабочие и курьеры, рассказал News.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров.

Сохранение на российском рынке труда тенденции повышенного спроса на айтишников специалист связывает с ростом экономики и появлением у компаний стратегий, ориентированных на более квалифицированные кадры.

Эксперт считает, что новые задачи ждут, в частности, российских топ-менеджеров. «Рыночная ситуация меняется, и текущим руководителям предстоят новые вызовы», — отметил он, пояснив, что акционерам бывает проще привлечь новую команду управленцев с нуля, чтобы те, посмотрев свежим взглядом, «по-другому начали реализовывать бизнес-задачи».

Ранее из результатов опроса, проведенного специалистами агентства аутстаффинга персонала Kokoc Staff стало известно, что за последние два года 55 процентов россиян сменили профессию, причем более трети из них освоили сферу IT, которую оценивают как наиболее перспективную и мобильную. Женщины шли на такие изменения вдвое чаще мужчин.