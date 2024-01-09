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13:21, 9 января 2024Мир

Стала известна личность еще одного кандидата на пост главы Евросовета

FT: экс-премьер Италии Марио Драги рассматривается на пост главы Евросовета

Фото: Johanna Geron / Reuters

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги может стать преемником нынешнего главы Евросовета Шарля Мишеля, заняв этот пост. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Financial Times (FT).

«Драги — это такая фигура, против которой будет очень трудно выступить, если за ним встанет реальная движущая сила. Однако пока неясно, готовы ли его реально поддержать [в Евросоюзе]», — приводит издание слова директора итальянского Института международных отношений Натали Точчи.

Ранее Politico стала известна личность еще одного кандидата на пост главы Евросовета — после ухода Шарля Мишеля им может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Отмечается, что приход Орбана в руководство органов Евросоюза является нежелательным из-за его позиции по Украине.

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      Глеб Бажуткин
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