Украине предрекли новую потерю территорий в 2024 году

Time: в 2024 году Украина может потерять еще больше территорий

Украина может лишиться больших территорий в 2024 году. Такое мнение высказал директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для журнала Time.

По его словам, текущий год станет переломным в конфликте на Украине. «Украина будет фактически разделена на части в этом году», — предрек Бреммер. Он допустил, что территориальные потери Киева могут «оказаться необратимыми и даже увеличиться» в случае, если Украина в ближайшее время не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию.

Кроме того, эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку людей, а сокращение поддержки со стороны Соединенных Штатов стало серьезным ударом для Киева. при этом перспективы европейской помощи оставляют желать лучшего, добавил он. Бреммер заключил, что в 2024 году Киев пойдет на большие военные риски, которые могут втянуть НАТО в конфликт.

Ранее украинский политолог, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украина не способна производить оружие из-за ударов России. По его словам, российские удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи.