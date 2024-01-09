В России запретили продажу детям алкогольного мороженого

Правительство России ограничило продажу алкогольного мороженого в стране

В России алкогольное мороженое приравняли в спиртным напиткам и запретили его продажу детям. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ сообщает ТАСС.

По закону вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5 процента считается алкогольной, для производства, хранения и торговли такими товарами требуется специальная лицензия. Еще одно ограничение — запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним гражданам.

При этом есть перечень товаров-исключений, содержащих в своем составе спирт, но не относящихся к алкоголю. Ранее в него входило и алкогольное мороженое, а также взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед с содержанием спирта. Теперь по решению кабмина они исключены из данного списка.

В конце декабря владелец Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ) Павел Победкин заявил, что алкоголь в российских магазинах не будет дорожать до марта 2024 года, несмотря на предупреждения дистрибьюторов и производителей о предстоящем повышении цен. По его словам, производители стремятся отгружать продукцию, выпущенную до Нового года, чтобы ретейлеры смогли продавать ее по старой цене.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.