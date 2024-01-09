В США потребовали объяснений после пропажи главы Пентагона

Bloomberg: Конгресс потребовал подробных объяснений тайной госпитализации Остина

В США конгрессмены потребовали объяснений после тайной госпитализации министра обороны страны Ллойда Остина. Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет издание, представители обеих партий в Сенате США и Палате представителей недовольны имеющейся информацией о госпитализации Остина. «Тот факт, что это произошло с министром обороны — а его собственный заместитель, не говоря уже о президенте, не знал — поразителен», — заявил Сет Моултон, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам от демократов.

Сенатор от Республиканской партии Сьюзен Коллинз назвала необъяснимой пропажу главы Пентагона на несколько дней в условиях нынешней ситуации в мире. Она отметила, что американские военные на Ближнем Востоке регулярно подвергаются нападениям.

Ранее бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала президента страны Джо Байдена уйти в отставку из-за того, что он несколько дней не знал о госпитализации Остина. По ее мнению, это свидетельствует о том, что Байден «не контактирует со своим министром обороны на ежедневной основе».