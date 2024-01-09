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03:45, 9 января 2024Мир

Байдена призвали уйти в отставку из-за госпитализации главы Пентагона

Экс-постпред США при ООН: Байден должен уйти из-за госпитализации Остина
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент США Джо Байден должен уйти в отставку из-за того, что он несколько дней не знал о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. С таким призывом выступила бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, пишет The Hill.

По ее мнению, американского лидера необходимо уволить. Хейли назвала произошедшее невероятной ситуацией на фоне конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, а также пусков ракет КНДР. Экс-постпред США при ООН подчеркнула, что это свидетельствует о том, что Байден «не контактирует со своим министром обороны на ежедневной основе».

Ранее Минобороны США сообщило, что Остин переведен из палаты интенсивной терапии, но испытывает недомогание. До этого представитель американского военного ведомства Патрик Райдер подчеркнул, что глава Пентагона не собирается покидать свой пост.

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      Марина Совина
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