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02:54, 9 января 2024Мир

В Пентагоне рассказали о состоянии здоровье министра обороны США

Пентагон: Остин переведен из интенсивной терапии, но испытывает недомогание
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Министр обороны Лпойд Остин переведен из палаты интенсивной терапии, но испытывает недомогание. Об этом говорится в релизе оборонного ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что врачи дают хорошие прогнозы относительно выздоровления министра.

Незадолго до этого представитель американского военного ведомства Патрик Райдер заявил, что Остин не собирается покидать свой пост.

Поводом для критики Остина и Пентагона стало то, что оборонное ведомство сообщило о госпитализации министра через несколько дней после того, как он оказался в больнице.

К тому же в Пентагоне так и не сообщили, с каким диагнозом 70-летний Остин оказался в больнице.

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      Марина Совина
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