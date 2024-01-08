Главу Пентагона тайно госпитализировали. Что случилось с министром и чем возмущена американская общественность?
Министр обороны США был тайно госпитализирован в понедельник, 1 января, с осложнениями после медицинской процедуры. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Вечером 1 января министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры
Представитель ведомства уточнил, что Остин выздоравливает и рассчитывает вернуться к своим обязанностям в субботу.
Позднее в Пентагоне заявили, что министр обороны продолжает оставаться в больнице, конкретной даты его выписки нет. Там также пообещали предоставлять информации о состоянии его здоровья.
Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников, Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии «в разгар напряженности на Ближнем Востоке», обязанности выполняла его заместитель Кэтлин Хикс.
В США задались вопросом, почему информацию о госпитализации Остина раскрыли только через пять дней
Американский журналист, ведущий канала Newsmax Тодд Старнс задался вопросом, почему информацию о госпитализации Остина раскрыли только спустя пять дней.
Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?
Американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али задался вопросом, почему информацию о госпитализации Остина скрывали. Он предположил, что ему могли делать некую операцию, которая не подразумевает публичность.
Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию?
Обозреватель не исключил, что шефу Пентагона могли сделать процедуру фотоомоложения кожи, липосакцию или операцию по снижению веса, поэтому в оборонном ведомстве скрывали нахождение министра в больнице.
Госпитализация Остина «стала шоком» для высших должностных лиц в Белом доме
Издание Politico со ссылкой на двух чиновников отметило, что Пентагон три дня скрывал факт госпитализации Остина от высших должностных лиц в Белом доме.
Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга — в течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида
По информации издания, Конгресс узнал о заболевании министра всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил официальный пресс-релиз.
В публикации говорится, что информация о госпитализации Остина «стала шоком» для высших должностных лиц, в том числе для советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Они не знали об осложнениях, возникших у шефа оборонного ведомства после процедуры.
Шеф Пентагона признал, что должен был лучше информировать общественность
Ллойд Остин сообщил, что идет на поправку, он рассчитывает вскоре вернуться к своим обязанностям. Шеф Пентагона признал, что должен был лучше информировать общественность о своем состоянии.
Я также понимаю обеспокоенность СМИ по поводу транспарентности и признаю, что мог бы сделать больше, чтобы должным образом информировать общественность
Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что не знал о госпитализации Остина. Он назвал его выдающимся лидером и пожелал скорейшего выздоровления.
Байден побеседовал с Остином после госпитализации
Газета Politico рассказала, что президент США Джо Байден побеседовал с Остином после его тайной госпитализации. Источники заявили, что американский лидер полностью доверяет министру.
Четыре чиновника заверили, что должность Остина в безопасности, хотя некоторые собеседники издания допустили, что ситуация с болезнью может привести к тому, что кто-то лишится должности в ведомстве.
Экс-чиновник Пентагона на условиях анонимности заявил, что ситуация с утаиванием информации от Белого дома, Конгресса или СМИ, а затем информирования сотрудников министерства о том, что Остин работает из дома, стало проблемой. Тот, кто решил не раскрывать сведения о состоянии здоровья министра, «скорее всего скоро уйдет».
Американские политики раскритиковали сокрытие информации о госпитализации Остина
Бывший вице-президент США Майк Пенс в эфире CNN назвал неприемлемой тайную госпитализацию Остина.
Решение министра обороны совершенно неприемлемо. Я считаю, что американский народ имеет право знать о его состоянии здоровья
Политик также упрекнул Остина в халатности, указав, что президент США не знал о проблемах с его здоровьем, а союзники Соединенных Штатов находятся в состоянии войны в Восточной Европе и Израиле.
Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон назвал провалом руководства неспособность Пентагона своевременно проинформировать американские власти о болезни главы ведомства.
Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании
Политик потребовал «внести исправления», вероятно подразумевая работу Пентагона.