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06:35, 6 января 2024Мир

В США удивились сообщению о госпитализации главы Пентагона

Журналист Старнс указал на секретность Пентагона в вопросе госпитализации Остина

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Американский журналист, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал сообщение Пентагона о госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Свой пост он опубликовал в соцсети X.

Он обратил внимание, что Остин попал на больничную койку еще в первый день нового года, однако Минобороны США сообщило об этом только в пятницу, 5 января. «К чему такая секретность?», — удивился журналист.

Как уточнил представитель американского военного ведомства Патрик Райдер, Остина госпитализировали с осложнениями после плановой медицинской процедуры. В настоящее время глава Пентагона идет на поправку и рассчитывает в субботу, 6 числа, приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме, отметил Райдер.

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      Марина Совина
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