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21:12, 7 января 2024Мир

В Госдепе высказались о госпитализации главы Пентагона

Госсекретарь США Блинкен не знал о госпитализации главы Пентагона Остина
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина, пишет ТАСС.

Об этом он высказался на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. «Я не знал о его проблемах со здоровьем», — подчеркнул Блинкен.

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США.

Сам Остин рассказал, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. О госпитализации министра, которая случилась еще 1 января, военное ведомство объявило только накануне. Диагноз 70-летнего Остина не раскрывается.

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      Марина Совина
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