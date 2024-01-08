В Пентагоне отказались назвать дату выписки Остина из больницы

Пентагон: министр Остин находится в больнице, точной даты выписки пока нет

Глава Пентагона Ллойд Остин находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на американское оборонное ведомство.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что Остин находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Министр выздоравливает и пребывает в хорошем настроении. В Пентагоне обещали предоставлять данные о состоянии здоровья Остина.

Кроме того, Райдер подтвердил публикацию Politico, согласно которой шеф Пентагона разговаривал с американским президентом Джо Байденом. При этом он не раскрыл детали беседы.

Ранее газета Politico написала, что Пентагон держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США.

Сам Остин рассказал, что идет на поправку и планирует вскоре вернуться в Пентагон. О госпитализации министра, произошедшей еще 1 января, военное ведомство объявило 6 января. Диагноз 70-летнего Остина не называется.