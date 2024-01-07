Байден поговорил с главой Пентагона после скандала с его пропажей

Politico: Байден выразил доверие Остину после его тайной госпитализации

Президент США Джон Байден выразил доверие главе Пентагона Ллойду Остину на фоне скандала с его тайной госпитализацией. Об этом пишет Politico.

Как сообщается, Байден поговорил с Остином вечером 6 января и выразил надежду на его скорейшее возвращение. Позже аналогичное заявление опубликовал Совет национальной безопасности США.

Однако издание отмечает, что среди политиков и высокопоставленных чиновников сохраняется недовольство тайной госпитализацией Остина, несмотря на уверенность в его дальнейшем пребывании на посту. «Чья-то голова должна покатиться», — высказался журналистам один из сотрудников Пентагона.

Минобороны США сообщило о проблемах Остина со здоровьем в ночь на 6 января, однако он попал на больничную койку в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

7 января Остин заявил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. Глава ведомства добавил, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.