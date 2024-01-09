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08:55, 9 января 2024Мир

В США выступили против отправки военных на Украину

Кандидат в президенты Хейли: США не нужно отправлять военных на Украину

Фото: Scott Morgan / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред в ООН Никки Хейли считает, что не стоит отправлять военных на Украину. Об этом она заявила в эфире Fox News.

«Не думаю, что нам нужно отправлять военных на Украину», — сказала она, отметив, что и Киеву этого не надо.

При этом она назвала обоснованным вопрос о необходимости помощи Украине. По ее мнению, если бы гражданам США разъяснили бы, что поддержка Киева поможет предотвратить более масштабный конфликт, они бы ее поддержали.

Вину за неосведомленность американцев она возложила на действующего президента США Джо Байдена. «Ему следовало всегда говорить американцам, почему мы делаем то, что делаем, о причине, по которой мы заботимся об Украине», — объяснила она.

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      Варвара Кошечкина
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