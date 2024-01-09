В Южной Корее приняли закон о запрете употребления собак в пищу

Yonhap: парламент Южной Кореи принял закон, запрещающий есть собак

Правительство Южной Кореи приняло закон, запрещающий употребление в пищу мяса собак. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Законопроект предусматривает запрет на разведение собак на убой, а также разделку и распространение собачьего мяса. За принятие закона проголосовали 208 членов южнокорейского парламента, 2 воздержались от голосования. За запрет также совместно выступили правящая партия «Гражданская сила» и главная оппозиционная «Объединенная демократическая партия».

Закон начнет действовать с 2027 года. Тем, кто разводит собак на убой, разделывает или распространяет их, грозит до двух лет тюремного заключения или штраф в размере до 30 миллионов вон (2 миллиона рублей). Законопроект также предусматривает предоставление финансовой помощи владельцам ферм, где выращивают собак на мясо, а также связанных с ними мясокомбинатов и ресторанов, чтобы они могли без ущерба закрыть бизнес и заняться чем-то другим.

Согласно государственной статистике, в настоящее время в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и около 1600 ресторанов, в которых подают блюда из собачьего мяса. «Мы считаем, что этот запрет знаменует собой значительный поворотный момент в отношении Южной Кореи к защите животных», — говорит представитель местного отделения Международного общества защиты животных Ли Сан Ген.

Отмечается, что в ноябре фермеры, растящие собак на убой, выступили против закона о запрете собачьего мяса. Владельцы собачьих питомников и ресторанов, специализирующихся на блюдах из мяса собак, начали устраивать митинги у здания парламента и требовать отмены решения правительства об отказе от этого продукта. Как утверждали протестующие, запрет на собачье мясо лишит их средств к существованию, а также ограничит клиентов в выборе, ведь в Корее блюда из такого мяса традиционно употребляли, чтобы пережить летнюю жару.

Ранее сообщалось, что в Китае полицейские спасли более тысячи кошек, которых собирались пустить на мясо для последующей продажи магазинам и ресторанам. Эта новость в очередной раз подняла вопрос об использовании в пищу кошачьего мяса в Китае.