В ЕС призвали приостановить одно из соглашений с Израилем

В ЕП призвали прекратить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем

Член Европарламента (ЕП) от Ирландии Грейс О'Салливан призвала приостановить действие вступившего в силу в 2000 году Соглашения об ассоциации между Евросоюзом (ЕС) и Израилем в свете военных преступлений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Прекратить сотрудничество с Тель-Авивом в одной из сфер евродепутат предложила в своем обращении к главе евродипломатии Жозепу Боррелю. «Лента.ру» изучила текст письма О'Салливан.

«За последние два месяца сообщалось, что были зафиксированы следующие действия Армии обороны Израиля в Газе: нападения на больницы, разрушение школ (включая финансируемые ЕС учреждения), преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, пытки и унижающее достоинство обращение с заключенными, разграбление имущества граждан, разрушение религиозных объектов, убийство более 85 журналистов и работников СМИ, незаконная блокада, голод как оружие войны, осквернение захоронений, принудительное перемещение более 1 миллиона гражданских лиц и внесудебные казни сдавшихся комбатантов и гражданских лиц», — говорится в обращении члена ЕП.

В последние дни правительство Израиля осудило Международный уголовный суд, в то время как члены кабинета неоднократно призывали к этнической чистке оккупированных палестинских территорий. На западном берегу правительство раздает оружие израильтянам, живущим в незаконных поселениях, где резко возросло насилие в отношении палестинцев Грейс О'Салливан член Европарламента от Ирландии

В связи с этим О'Салливан обратился к Боррелю с вопросом о возможности приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем по факту нарушений одной из статей документа.

«Считает ли вице-президент Комиссии/верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности [Жозеп Боррель] вышеуказанные действия нарушением статьи 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которая определяет уважение прав человека и демократических принципов как "существенный элемент" соглашения? Если да, приостановит ли ЕС действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем? Если нет, то почему вышеуказанные действия не являются нарушением прав человека?» — спросила автор письма.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Словении Матьяж Немец заявил о наличии доказательств действий Израиля, «потенциально способствующих геноциду», в отношении жителей Палестины.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.