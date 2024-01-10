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23:57, 10 января 2024Мир

Раскрыты данные о состоянии здоровья шефа Пентагона

Представитель Пентагона Райдер заявил, что дата выписки Остина неизвестна
Ллойд Остин

Ллойд Остин . Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер прокомментировал состояние здоровья главы ведомства Ллойда Остина. Его слова приводит РИА Новости.

Райдер уточнил, что Остин остается в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии. Министр поддерживает связь с военным руководством. В частности, 10 января, в среду, Остин общался с главой центрального командования генералом Эриком Куриллой, а также с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим.

Представитель оборонного ведомства заявил, что дата выписки Остина неизвестна.

Ранее у 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Его госпитализировали 1 января, но ведомство объявило об этом только 6 января. Тогда уточнялось, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры.

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      Марина Совина
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