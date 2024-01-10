Раскрыты данные о состоянии здоровья шефа Пентагона

Представитель Пентагона Райдер заявил, что дата выписки Остина неизвестна

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер прокомментировал состояние здоровья главы ведомства Ллойда Остина. Его слова приводит РИА Новости.

Райдер уточнил, что Остин остается в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии. Министр поддерживает связь с военным руководством. В частности, 10 января, в среду, Остин общался с главой центрального командования генералом Эриком Куриллой, а также с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим.

Представитель оборонного ведомства заявил, что дата выписки Остина неизвестна.

Ранее у 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Его госпитализировали 1 января, но ведомство объявило об этом только 6 января. Тогда уточнялось, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры.