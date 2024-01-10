Бывшего послушника Киево-Печерской лавры обвинили в диверсиях

СБУ обвинила бывшего послушника Киево-Печерской лавры в подрывной деятельности

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в подрывной деятельности бывшему послушнику Киево-Печерской лавры, клирику канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В СБУ заявили, что экс-послушник якобы распространял сведения, дискредитирующие Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Проверяются факты возможного сотрудничества представителя УПЦ с российскими спецслужбами», — подчеркнули в ведомстве.

Клирику УПЦ предъявлены обвинения в оправдании действий российских военных и подрывной деятельности в пользу России. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее помощник генсека ООН по правам человека Илзе Брандс-Кехрис заявила об отсутствии должного расследования Киевом инцидентов против УПЦ. Она уточнила, что с февраля прошлого года управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) документально зафиксировало 10 случаев физического насилия и 6 случаев с угрозами, возникавших из-за спора между представителями разных религиозных сообществ.