Мужчина разбирал старый семейный фотоальбом и нашел пугающий снимок

Пользователь Reddit рассказал на портале, что нашел в старых семейных фотографиях снимок с необычным объектом, и попросил помочь определить, что на нем запечатлено. В комментариях кадр назвали пугающим.

Мужчина выложил снимок, на котором изображен арт-объект в виде худощавой фигуры с длинными волосами и зияющими глазницами, которая сидит на телеге и держит в руке лук. «Нашел в старых семейных снимках 70-х годов или же начала 80-х годов. Есть идеи, что это может быть?» — спросил автор поста. Он отметил, что скульптура может быть частью какой-то выставки.

«Боже милостивый», «Оно определенно появится в моих ночных кошмарах», «Я бы сжег это фото, как только увидел его. Оно чертовски страшное», «Ужасающе», — отреагировали пользователи Reddit. Однако некоторые заявили, что на фото запечатлена деревянная скульптура под названием «Повозка Смерти», которая хранится в Денверском художественном музее в штате Колорадо, США. Один из них также опубликовал ссылку на снимки этого арт-объекта, опубликованные на сайте музея.

Рассказчик в ответ на это отметил, что живет в Колорадо и нередко ездит в Денвер. «Я и моя семья поражены. Мы думали, что никогда не узнаем, что это за жуткая фотография», — ответил он комментаторам, которые помогли узнать название скульптуры.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что заглянул в компьютер медсестры в клинике и узнал неожиданный факт о собственной семье. Мужчина увидел результаты анализа крови своего новорожденного ребенка и предположил, что может не являться его биологическим отцом.