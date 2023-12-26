Мужчина случайно заглянул в компьютер медсестры и узнал неожиданный факт о семье

Пользователь Reddit с ником throwra-rycetbc рассказал, как случайно заглянул в компьютер медсестры в клинике и узнал неожиданный факт о собственной семье. После этого он предположил, что биологическим отцом его новорожденного ребенка был другой мужчина.

Автор истории объяснил, что недавно разговаривал с медсестрой в роддоме, где его жена восстанавливалась после сложных родов. На экране компьютера он случайно заметил открытую электронную карту новорожденного. Согласно ее данным, у младенца была третья группа крови.

«У нас обоих вторая группа. Мы сдаем кровь, поэтому я на 100 процентов уверен в этом. Если у нашего ребенка третья, то тогда я не отец», — написал мужчина. Он объяснил, что у родителей с второй группой крови может родиться ребенок с первой или второй, но не третьей группой крови.

Мужчина также предположил, что сотрудники больницы могли ошибиться, когда брали анализ крови у новорожденного. Кроме того, он заметил, что в карте не был указ резус-фактор. Пользователь добавил, что пока не планирует не обсуждать увиденное с женой.

В комментариях пользователи заявили, что им кажется правдивой версия с ошибкой врачей при сборе анализов. «В медкартах моих близких был указан неправильный пол 10 последних лет. (...) Поговорите с врачом, прежде чем разрушать свою жизнь», «В своей больнице я значился как ушедший из жизни», «В медкарте моего сына значится, что у него аутизм, когда у него на самом деле проблемы с сердцем», — поделились своими историями читатели. Многие из них порекомендовали автору публикации не обвинять жену в неверности, пока он не убедится в отсутствии врачебной неточности.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как получила сообщение с незнакомого номера и узнала неприятную правду о своем бойфренде. Она случайно выяснила, что ее возлюбленный собирается жениться на другой девушке, с которой встречался восемь лет.