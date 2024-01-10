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10:59, 10 января 2024Силовые структуры

Дело о приостановке работы клуба «Мутабор» рассмотрят в закрытом режиме

В Москве дело о приостановке работы клуба «Мутабор» рассмотрят в закрытом режиме

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Лефортовский суд Москвы решил в закрытом режиме рассмотреть дело о приостановке работы клуба «Мутабор». Об этом сообщает ТАСС.

Требования Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности владельцев клуба «Мутабор» связаны с присутствием на скандальной вечеринке больного инфекционным заболеванием. Владельцы клуба нарушили санитарно-эпидемиологические требования к организации питания граждан в специально оборудованных местах.

Минимальное наказание, которое грозит владельцам развлекательного заведения, — штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Максимальное — приостановка деятельности на срок до 90 суток.

20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах.

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      Екатерина Кашурникова
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