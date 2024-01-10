Незнакомка заметила лопнувшие на ягодицах девушки брюки Shein

Пользовательница сети Тарисай Эджета с никнеймом tarisaix из Лондона, Англия, надела брюки марки Shein, и они лопнули на ней по пути на работу. Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в черных штанах и куртке и повязанной на талии рубашке, которая прикрывала ее ноги. При этом юзерша рассказала, что, когда она оказалась Лондонскому мосту, идущая позади незнакомка окликнула ее и сообщила о неисправности гардероба.

Так, британка продемонстрировала на камеру дыру на брюках в области ягодиц, расположенную рядом с задним средним швом. Впоследствии она выбросила испорченную вещь в мусорное ведро. «Если бы мне не сказали, я бы вот так поехала в офис. (...) Если вам нужен знак, чтобы прекратить делать покупки на сайте Shein, то это он», — обратилась к зрителям автор ролика.

В сентябре 2023 года блогерша Шантель (фамилия неизвестна) с никнеймом @chantellemarie.fit также надела легинсы марки Shein, и они лопнули на ней во время тренировки в спортзале.