Известный актер высказался об исчезновении коренных москвичей

Актер Мартынов заявил, что в Москве осталось очень мало коренных жителей города

Известный российский актер Александр Мартынов рассказал, что в Москве осталось очень мало коренных жителей города. Своим мнением об их «исчезновении» он поделился в интервью «Мосленте».

Звезда сериала «Универ. Новая общага» отметил, что большую часть населения столицы составляют люди, приехавшие из других городов. «Оказалось, что коренного москвича в Москве днем с огнем не сыщешь. Тут в основном приезжие. Коренные москвичи, которых я встречал, — это обычно возрастные, тихие, неприметные люди. А яркая молодежь — это, скорее всего, приезжие, которые прибыли из регионов покорять столицу», — рассказал он.

Мартынов подчеркнул, что для того, чтобы надолго задержаться в Москве, необходимо обладать сильным характером, упорством и терпением. «Москва очень быстро отсеивает тех, кто не готов развиваться и постоянно двигаться в бешеном ритме. Правильно говорят, что Москва слезам не верит», — убежден актер. Среди минусов столицы он выделил значительную потерю времени из-за большого расстояния между местами, которые необходимо посетить, и пробок. Артист также признался, что после многих лет, проведенных в родном Петербурге, в Москве ему не хватает ветра, крика чаек и «дождя со снегом в лицо».

Похожего мнения о коренных москвичах придерживается актер Борис Смолкин. По его словам, из города «уходит» коренное население.