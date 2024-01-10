Популярная российская блогерша рассказала о разводе

Блогерша Карина Кросс рассказала, что у них с бывшим мужем был брачный контракт

Популярная российская блогерша, участница шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) рассказала о разводе с мужем, музыкантом Евгением Ершовым. Подробностями она поделилась во время разговора с блогершами Юлией Гаврилиной и Екатериной Голышевой в эфире шоу «Сходка». Запись их беседы доступна на YouTube.

Кросс призналась, что ей было очень тяжело расходиться с супругом. По словам блогерши, она надеялась, что будет с Ершовым всю жизнь.

На вопрос Голышевой о том, столкнулись ли они с бывшим мужем с трудностями при разделе имущества, Кросс ответила отрицательно. Как объяснила блогерша, у них с экс-супругом был брачный контракт, который предполагал, что при разводе «каждый останется при своем».

Ранее Кросс раскрыла изнанку шоу «Звезды в Африке». Она заявила, что участие в проекте благоприятно сказалось на ней.

Кросс и Ершов поженились в 2020 году после двух лет отношений. В апреле 2023 года блогерша сообщила, что развелась с музыкантом.