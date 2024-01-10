Мэр Вильнюса оценил русские школы как гетто с портретами Путина

Мэр Вильнюса Бенкунскас: русские школы не должны быть похожи на гетто

Литве следует не торопиться с закрытием русских школ, но они не должны быть похожи на гетто с портретами президента России Владимира Путина. Об этом заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, пишет агентство «Sputnik Литва».

«Моя позиция будет очень четкой — в нынешнем формате сети мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина», — сказал Бенкунскас.

При этом мер не оценил идеи о формальном объединении или закрытии школ, назвав это «не тем, что нужно делать в данный момент». Он также пообещал провести переговоры со специалистами в области образования.

Ранее министр образования Литвы Гинтаутас Якштас допустил, что образование на русском языке в республике могут прекратить. «Всем будет лучше, если в будущем не будет школ для русского меньшинства», — заявил он.