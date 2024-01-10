На Тайване призвали выучить уроки конфликта на Украине для борьбы с Китаем

Адмирал Тайваня Ли Симин: для борьбы с КНР нужно учиться на конфликте на Украине

Для борьбы с Китаем Тайваню нужно выучить уроки конфликта на Украине. Об этом заявил бывший начальник Генштаба Тайваня адмирал Ли Симин в интервью немецкой газете Zeit.

По его мнению, украинский конфликт показывает, насколько важна воля к борьбе, поскольку «номинально более слабая сторона может противостоять превосходящим силам».

«Но еще более важный урок для меня заключается в важности асимметричной войны. Украина не обладает такими возможностями, как Россия. Она уступает по количеству танков, кораблей, самолетов и ракет», — сказал он.

Тайваньский адмирал отметил, что решающее значение имеют системы вооружения, учитывая их геостратегическое положение, для Тайваня, Он подчеркнул, что мало пользы от большого количества истребителей, поскольку все они полагаются на функционирующие взлетно-посадочные полосы, а если Китай уничтожит эту инфраструктуру, то даже самые лучшие самолеты станут бесполезными.

Ранее аналитики Bloomberg оценили последствия полномасштабной операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на территории острова Тайвань для экономики мира в 10 триллионов долларов. Причина таких больших цифр заключается в том, что на Тайване находятся одни из крупнейших производителей полупроводников и электронных компонентов.