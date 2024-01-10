На Украине утвердили главу Счетной палаты вопреки возражениям Запада

Депутат Рады Железняк сообщил об утверждении главы Счетной палаты вопреки Западу

Верховная Рада Украины назначила председателем Счетной палаты Ольгу Песчанскую вопреки возражениям стран Запада. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал утверждение кандидатуры Песчанской, ранее занимавшей должность заместителя главы Антимонопольного комитета Украины. «[Голосование состоялось] несмотря на оговорку международных партнеров. Я, конечно, не голосовал», — заявил он.

Депутат сообщил, что решение было принято голосами фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Он отметил, что вопрос был в повестке заседания 21 декабря 2023 года, но тогда не хватило голосов для утверждения кандидатуры.

Издание «Европейская правда» напомнило, что послы стран «Большой семерки» (G7) выразили беспокойство намерениями украинского правительства назначить членов Счетной палаты до завершения реформы. По их мнению, назначения подорвали бы доверие к органу, отвечающему за контроль над распределением финансовой помощи.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал существование коррупции в стране, с которой борются правоохранители. При этом он назвал «российским нарративом» утверждения о коррумпированности высших чинов государства.