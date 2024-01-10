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19:11, 10 января 2024Экономика

Объем торгов на Мосбирже оказался рекордным

Объем торгов на Московской бирже вырос до 1,3 квадриллиона рублей в 2023 году

Фото: Luke Southern / Unsplash

По итогам 2023 года суммарный объем торгов на Московской бирже (Мосбирже) оказался рекордным и достиг уровня в 1,3 квадриллиона рублей в денежном выражении. В сравнении с 2022-м показатель увеличился на 24 процента, сообщается на сайте площадки.

В пресс-службе Мосбиржи уточнили, что рекордные объемы торгов по итогам 2023 года были зафиксированы на денежном и фондовом рынках, а также в сегменте облигаций.

На денежном рынке объем торгов за 12 месяцев составил 837,6 триллиона рублей (плюс 24,5 процента к уровню 2022-го), на фондовом — 62,9 триллиона (плюс 69 процентов). В то же время на рынке ценных бумаг показатель вырос вдвое в годовом выражении и достиг отметки в 39,9 триллиона рублей.

Преодолеть знаковую отметку в 1 квадриллион рублей Мосбирже впервые удалось в 2021 году. Тогда суммарный объем торгов на площадке составил 1,01 квадриллиона. Однако уже по итогам 2022-го планку получилось поднять на 4,6 процента, до 1,1 квадриллиона. Таким образом, объем торгов на Мосбирже превышает 1 квадриллиона рублей третий год подряд.

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      Анатолий Акулов
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