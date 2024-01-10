Песков посоветовал производителям российского снегоболотохода довести его до ума

Песков словами «ощущения не очень» описал поездку на снегоболотоходе «Хищник»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков словами «если честно, не очень» описал свои ощущения от поездки на снегоболотоходе «Хищник» отечественного производства. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля посоветовал ее создателям «довести машину до ума», а не «почивать на лаврах» из-за того, что «ничего другого нет, поэтому все у них покупают».

Песков рассказал, что водитель «Хищника», который вез его из аэропорта на Чукотке, «рассказывал, что сам напильником его усовершенствовал, сам докручивал и так далее», а также критиковал работу руля и коробки передач.

Снегоболотоход отличается от других видов транспорта колесами большого диаметра со сверхнизким давлением. Эта конструктивная особенность позволяет передвигаться в местах, где отсутствуют автомобильные дороги.

Прибывший 10 января на Чукотку президент России Владимир Путин также добирался до Анадыря на снегоболотоходе. Были ли впечатления главы государства от поездки на данном транспортном средстве такими же критическими, Песков не сообщил, уточнив, что ему об этом неизвестно.