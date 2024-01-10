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12:52, 10 января 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ высказался об отношении украинцев к Зеленскому

Пленный боец ВСУ: гражданское население перестало доверять Зеленскому

Фото: Alina Smutko / Reuters

Гражданского население Украины перестало доверять президенту Владимиру Зеленскому, все чаще вспоминая предыдущего лидера страны Виктора Януковича. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сдавшийся в плен российским войскам боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Калиниченко.

«Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных… С гражданского народа», — пояснил он.

Украинский военный уточнил, что раньше отношение народа к политику было другое — ему были рады. Однако из-за сложившейся в стране экономической и политической обстановки на фоне его президентства украинцы резко поменяли свое мнение.

С началом конфликта с РФ украинцы часто вспоминают Януковича, продолжил Калиниченко. При нем, считают люди, у них была стабильная зарплата и денег хватало на многое. Сейчас же все финансы большинства жителей страны уходят на погашение коммунальных платежей.

Ранее сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ, подразделение которого полностью состояло из мобилизованных, заявил об отсутствии желания воевать у сослуживцев. «Нет настроения для войны», — сказал он.

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      Анастасия Алимпиева
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