Сдавшийся в плен боец ВСУ заявил об отсутствии желания воевать у сослуживцев

Пленный военнослужащий ВСУ: все хотят мира, и все хотят домой

Сдавшийся в плен командир отделения роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сержант Василий Романов заявил об отсутствии желания воевать у сослуживцев. Он отметил, что его подразделение состояло из мобилизованных граждан страны, передают «Известия».

«Никто не хочет воевать. Все хотят мира, и все хотят домой. И никто не хотел. Все мобилизованные. Нет настроения для войны», — поделился он.

Сержант уточнил, что он не приходил в военкомат по повестке, которую ему направили несколько раз, однако в какой-то момент за ним пришли домой и оттуда забрали с вещами. По его словам, мобилизованным проводят крайне плохую подготовку перед тем, как отправить в бой. В частности, во время учебы им дают попрактиковаться в стрельбе раз в неделю, используя для этого несколько патронов.

Подразделение украинского военного решило сдаться, так как в месте, где находились их позиции, украинские войска понесли большие потери. Романов отметил, что во время сдачи в плен он не увидел агрессии со стороны российских военных. «Принесли чаю, попили горячего. Потом вечером дали покушать: тушенка, картошка, хлеб, чай», — рассказал он.

В заключении пленный сержант призвал украинских военнослужащих отказаться от сопротивления и сразу же сдаваться в плен.

Ранее младший сержант ВСУ, сдавшийся в плен российским военным группировки войск «Юг», рассказал, что у украинских бойцов нулевые шансы выжить на запорожском направлении.