«Все в отказ пошли, даже водители» Военнослужащие ВСУ массово не хотят выполнять боевые задачи

РИА Новости: ВСУ массово отказались выполнять боевые зажачи

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются выполнять боевые задачи, об этом стало известно из записей радиоперехватов раненых бойцов, которые опубликовало РИА Новости.

Один из солдат рассказывал, что у него около 20 процентов поражения легких, произошли смещения дисков позвоночника, которые ему вправили. Он добавил, что прошел массажи и уже может ходить.

Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать военнослужащий ВСУ

Выполнять боевые задачи отказались сразу несколько подразделений

Военный заявил, что отказ от выполнения боевых задач в подразделении — это не единичный случай, а массовая акция. По его словам, четвертая группа все-таки пошла на задание и понесла тяжелые потери, а пятая — отказалась, это подтвердил один из сослуживцев.

Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ — да, в отказ пошла. А четвертая все-таки пошла и — все! И говорит, там — «двухсотый», «трехсотый» — а что, зачем, они же раскиданные все. А пятая отказалась военнослужащий ВСУ

В конце ноября пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в рядах ВСУ растет число «отказников» и случаев самовольного оставления части.

Пленный Сергей Зиночка сообщил, что из его подразделения в 150 человек 20 не стали участвовать в боевых действиях.

Пленный боец из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк отметил, что на Херсонском направлении солдаты отказываются выполнять приказы командования. По его словам, люди «идут в отказ», потому что их кидают в так называемые «мясные» штурмы — наступательные операции, сопряженные с огромными потерями среди личного состава.

Легкораненых бойцов командование ВСУ очень быстро возвращает на позиции

Другой военный, согласно расшифровке радиоперехвата, сообщил, что командование отправляет легкораненых бойцов на позиции слишком быстро, они не успевают получить необходимое лечение и полноценно восстановиться.

Выписался из госпиталя со своими ребятами уже. Кто может ходить, стоять на ногах — то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже военнослужащий ВСУ

В декабря подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что медики, входящие во врачебно-консультационные комиссии при ВСУ, начали повально отказывать в демобилизации даже тем, кто в результате боевых действий получил серьезные ранения и увечья.

По его информации, в одно из подразделений, несущих службу в Харьковской области, после госпиталя прибыло сразу три бойца с ампутированными конечностями, при этом одному из которых даже не успели сделать протез.

Солдаты ВСУ мечтают получить ранение, чтобы отправиться в увольнение

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал со слов знакомого военнослужащего, что бойцы ВСУ мечтают получить ранение, чтобы отправиться в увольнение и немного отдохнуть.

Я общался с пехотинцем, он принимал участие в штурмах. Я его спрашиваю: «А какая у тебя мечта?» Он отвечает: «Тяжелое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть» Юрий Бутусов украинский журналист

Журналист отметил, что в подобном режиме очень сложно жить, военные практически не покидают линию соприкосновения. Его собеседнику дали только десять дней отпуска, солдаты не спят на передовой по нескольку суток.

Ранее командующий группировкой «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский признал сложности с личным составом на передовой, по его словам, бойцы «не такие свежие, не такие отдохнувшие». Генерал заявил, что сейчас все бригады прорабатывают способы дать отдых личному составу.

