Депутат Рады Костенко: ВСУ отправляют ограниченно годных солдат в штурмовики

Ограниченно годными призывниками пополняют штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, военкоматы отправляют ограниченно годных бойцов на штабные и тыловые должности, однако на месте командиры зачастую используют таких призывников для выполнения боевых задач. «Мне звонят и жалуются: "А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что я его просто понести не могу"», — посетовал он.

Как считает Костенко, происходящее негативно влияет на приток добровольцев в войска. «Это проблема. Потому что если этих обманут, то другие уже не придут», — предупредил он.

Позднее пленный украинский военнослужащий Петр Щербатов заявил, что командиры подразделений ВСУ называют мобилизованных бойцов «одноразовыми». Он поведал, что его мобилизовали силой, и он не проходил медкомиссию. Когда Щербатого вместе с группой привезли в зону боевых действий, командиры им сказали, что они «одноразовые». Говоря об отношении начальства к солдатам, он заявил, что проблемы с питанием были настолько серьезные, что бойцам приходится воровать еду у местных жителей.

Украинские бойцы начали саботировать приказы начальства

Ранее пленный боец ВСУ Руслан Нестерюк рассказал, что многие солдаты на херсонском направлении отказываются выполнять приказы командования. По его словам, люди «идут в отказ», потому что не хотят попадать в «мясные» штурмы — наступательные операции, сопряженные с огромными потерями среди личного состава..

Бойцы ВСУ часто винят в больших потерях живой силы командование, которое стремится неукоснительно следовать приказам сверху, не рассчитывая реальные силы и не ценя вверенные им жизни.

5 декабря подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут большие потери и испытывают проблемы с комплектованием подразделений, несущих службу на донецком направлении. При этом, отметил он, стало известно, что ВСУ регулярно поставляют личный состав, вооружение и военную технику в район населенного пункта Часов Яр.

В ВСУ нашли способ посылать бойцов на штурмы

Командир российского штурмового отряда с позывным Декстер рассказал, что бойцы его отряда отмечают странное состояние украинских бойцов, когда наблюдают за ними с дрона. По его словам, те пытаются идти дальше, несмотря на летящие в их сторону мины. «Ты видишь, как человека сечет осколками, а он пытается куда-то дальше идти, это больше похоже на наркотическое опьянение», — поделился он мнением.

Это ненормально ни психологически, ни физически Декстер Командир российского штурмового отряда

Экс-депутат Верховной Рады республики Игорь Мосийчук позднее указал, что военные ВСУ представляют угрозу для себя и сослуживцев, поскольку становятся неадекватными под действием наркотиков, которые принимают из-за стресса. «Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много», — пожаловался он. По его словам, в госпиталях под Киевом военнослужащих буквально привязывают к койкам, чтобы они не причинили вред себе или окружающим.

Пленный ВСУ Дмитрий Гирич рассказал о снабжении украинских военных на передовой наркотиками. По его словам, их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения. При этом, добавил он, дилеры предлагают полный «ассортимент» запрещенных веществ.