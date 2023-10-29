Российский военный рассказал о «мясных штурмах» ВСУ

Военнослужащий ВС РФ рассказал о «мясных штурмах» ВСУ

У бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет возможности перебросить тяжелую технику, поэтому они используют тактику мясных «штурмов». Об этом заявил командир российского штурмового отряда с позывным Декстер. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Декстер, украинские военные переправляются на лодках и катерах, так как других доступных способов у них нет. «У них "мясные штурмы", других штурмов тут быть не может, потому что подойти на тяжелой технике они никак не могут. Возможности такой мы им не обеспечим», — указал Декстер.

Командир пояснил, что для преодоления Днепра ВСУ необходимо высадить пехоту, которая обеспечила бы безопасное налаживание понтонов для переброски основных сил. Однако, по его словам, высадка таким количеством личного состава, чтобы обеспечить прорыв на каком-то из направлений, невозможна.

Российский военный также рассказал, что бойцы его отряда отмечают странное состояние украинских бойцов, когда наблюдают за ними с дрона. «Вроде бы ребята идут подготовленные. Когда их минами забрасываешь, они пытаются дальше идти — это ненормально ни психологически, ни физически. Ты видишь, как человека сечет осколками, а он пытается куда-то дальше идти, это больше похоже на наркотическое опьянение», — поделился мнением Декстер.