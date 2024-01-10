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20:22, 10 января 2024Путешествия

Популярный у россиян город стал лучшим туристическим направлением в мире

Tripadvisor Travellers’ Choice Awards назвали Дубай лучшим направлением в мире

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Дубай стал лучшим туристическим направлением в мире третий год подряд. Такие данные приводятся в исследовании Tripadvisor Travellers’ Choice Awards, которое предоставила «Ленте.ру» пресс-служба Департамента экономики и туризма Дубая (DET) в России и странах СНГ.

Так, популярный у россиян город получил высшую награду Tripadvisor Travellers' Choice: Best of the Best Destinations, при вручении которого учитываются оценки и отзывы миллионов путешественников. По мнению гендиректора Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая Иссама Казима, туристы выбирают Дубай из-за разнообразных возможностей для широкого круга путешественников.

«В Дубае каждый для себя найдет что-то уникальное и интересное. Чтобы оставаться лидером в сфере туризма, Дубай будет продолжать работать над улучшением качества услуг, учитывая потребности и тенденции современных путешественников», — заключил он.

Ранее сообщалось, что россияне потратили на отдых в Дубае два миллиона рублей в октябре. Наиболее дорогостоящая путевка была куплена двумя людьми более чем за 2,1 миллиона рублей. Турпакет включал в себя проживание в пятизвездочном отеле Дубая в течение 15 дней без питания.

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      Зарина Дзагоева
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