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03:00, 10 января 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала об оргиях во время учебы в школе

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Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Популярная американская порноактриса Райли Рид (настоящее имя — Эшли Мэттьюс) призналась, что участвовала в оргиях, когда училась в старших классах школы. Об этом она рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск вышел на YouTube.

Рид отметила, что выросла на юге штата Флорида, где, по ее словам, люди сексуально раскрепощены, а общество относится с принятием к сексуальной свободе. «Я участвовала в оргиях, когда училась в старших классах. Я думала, что это нормально», — вспомнила порноактриса.

Она также добавила, что работала стриптизершей перед тем, как начала сниматься в порно. По словам Рид, та работа приносила ей мало денег. «Самая большая сумма, которую мне удалось заработать за одну ночь — примерно 80 долларов (около семи тысяч рублей по текущему курсу — прим. "Ленты.ру"). Я была ужасно плохой стриптизершей», — заявила порноактриса.

Ранее Райли Рид рассказала, что временно переставала сниматься в порно ради семьи. Порноактриса назвала решение выйти замуж и родить ребенка сложным выбором.

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      Олег Давыдов
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