Президент Польши прокомментировал задержание экс-главы МВД страны

Дуда: решение о помиловании экс-главы МВД Польши и его заместителя законное

Решение о помиловании бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика является законным и сохраняющим силу. Так их задержание прокомментировал президент Польши Анджей Дуда, сообщает РИА Новости.

«Я стою на позиции, что они были помилованы в соответствии с Конституцией, что оно в силе, сохраняется, а министры и депутаты имеют свои мандаты, и попытки их лишения этих мандатов незаконны», — объяснил он.

По словам польского президента, Каминьский и Вонсик — достойные и честные люди. Он подчеркнул, что был глубоко шокирован их арестом и помещением под стражу, несмотря на президентское помилование.

Ранее арестованный экс-глава польского МВД объявил голодовку в СИЗО. Он заявил, что рассматривает бесправные действия по лишению его депутатского мандата в качестве акта политической мести.