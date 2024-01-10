Расчленителя мясника поймали в российском городе

СКР задержал расчленителя мясника из ДНР

Следователи задержали подозреваемого в расправе над жителем Донецка (ДНР), чьи останки были раскиданы во дворе дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 7 января мужчины распивали спиртное в квартире одного из них. Во время застолья между ними возник конфликт, один из них взялся за нож и накинулся на собутыльника. Нанеся многочисленные раны, подозреваемый расчленил обидчика и сбросил останки из окна во двор дома.

Следователи собираются предъявить обвинение задержанному и решить вопрос с его арестом. Его жертва работал мясником, уточняет Telegram-канал Mash. Его останки нашли соседи и вызвали полицию.