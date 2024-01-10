Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 10 января 2024Силовые структуры

Расчленителя мясника поймали в российском городе

СКР задержал расчленителя мясника из ДНР

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи задержали подозреваемого в расправе над жителем Донецка (ДНР), чьи останки были раскиданы во дворе дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 7 января мужчины распивали спиртное в квартире одного из них. Во время застолья между ними возник конфликт, один из них взялся за нож и накинулся на собутыльника. Нанеся многочисленные раны, подозреваемый расчленил обидчика и сбросил останки из окна во двор дома.

Следователи собираются предъявить обвинение задержанному и решить вопрос с его арестом. Его жертва работал мясником, уточняет Telegram-канал Mash. Его останки нашли соседи и вызвали полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США решили шантажом заставить Грецию поставлять оружие Украине. Какой ультиматум выдвинул Вашингтон?

      В Великобритании заверили в готовности поддерживать Украину годами

      В Грузии высказались о переходе в сборную страны дочери Тутберидзе

      Сотрудница полиции в российском регионе заморила голодом служебную собаку

      Стало известно о потере Украиной самых опытных военных

      Пленный боец ВСУ высказался об отношении украинцев к Зеленскому

      Названо способное купировать преимущества артиллерии НАТО в зоне СВО оружие

      В СПЧ назвали причину инцидента с угрожавшим свернуть шею девочке мигрантом

      Вернувшийся с СВО из-за контузии чеченец избил прохожего в центре Петербурга

      Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости