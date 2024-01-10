Россиянам назвали способы убрать иголки от елки

Эксперт Васильев посоветовал убирать иголки от ели клейкой лентой

Россиянам будет удобнее всего убирать опавшие с новогодней елки иголки роликом с клейкой лентой. Этим и другими советами с NEWS.ru поделился эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

Правильно организованное пространство для новогодней ели поможет избавиться от «нервотрепки» от уборки ели. Новогоднее дерево не стоит ставить на ковер, поскольку упавшие иглы забьются между ворсинками. Ель важно разместить подальше от батарей и теплых полов.

Живое дерево лучше разместить на полиэтиленовой подстилке, с которой будет гораздо удобнее убрать сухую хвою. Чтобы отдать ель на переработку, достаточно будет завернуть ее в пленку и обмотать скотчем.

Если использовать для уборки опавших игл пылесос, иглы могут забить шланг и привести к поломке техники. С пола иглы лучше всего убирать веником. Для очистки ковра или мебели с тканевой обивкой подойдут ролик с клейкой лентой, скотч или специальная жесткая щетка для ворса. С пятнами от смолы помогут справиться спирт или антисептик на его основе, указал эксперт.

Ранее россиянам посоветовали после праздников отдать живую ель в зоопарк или на ферму. Дачникам посоветовали изготовить из дерева дрова или веник для бани.